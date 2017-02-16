萌翻天！網路超人氣喵星人汪星人聯展 台中見

「黃阿瑪的後宮生活」展區。（記者張菁雅攝）

2017-02-16 16:50

〔記者張菁雅／台中報導〕寵物萌樣充滿療癒效果，新光三越台中店集結10位網路超人氣的喵星人、汪星人，今天起至3月7日推出影像、插畫、攝影特展，主角們今天出席開幕儀式，粉絲們無不把握機會拍照。

新光三越表示，這次邀集的喵星人、汪星人，總粉絲人數超過330萬人，現場展出以他們為主角的影像、插畫、攝影作品，包括擁有百萬粉絲的「貓皇帝」黃阿瑪、粉絲團「連環泡有芒果」的3隻科基犬、廣告明星柴犬NANA、大型犬哈Doglife等，每位主角都有專屬展區，主辦單位在每個展區提供不同主題的道具，供民眾拍照。

除了超療癒的影像、插畫作品外，柴犬NANA、哈Doglife薩摩耶和哈士奇今天到場為展覽揭開序幕，被粉絲們團團圍住，展覽期間，黃阿瑪、柯基犬父子也將相繼到場舉辦粉絲見面會。主辦單位同時宣傳「支持領養不棄養」，即日起至19日，到臉書活動專頁上傳寵物萌照，留言介紹牠，並標記2位朋友，就有機會得到電影「為了與你相遇」特映券2張。