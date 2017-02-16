明天就吃不到家禽肉？ 農委會：雞鴨庫存足夠

農委會宣布自明天起，全面禁運、禁宰家禽7天。農委會畜牧處表示，除了鵝以外，雞、鴨都有足夠庫存。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-16 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕禽流感疫情不斷升溫，為防止疫情失控，農委會宣布自明天起，全面禁運、禁宰家禽7天，以徹底杜絕禽流感，民眾憂心是否在這段時間內吃不到家禽肉，農委會畜牧處表示，除了鵝以外，雞、鴨都有足夠庫存。

綜合媒體報導，中央政府為預防禽流感疫情擴大，將在明天開始全面禁運、禁宰家禽，民眾憂心是否在這段時間內吃不到雞、鴨、鵝等家禽肉，也擔心家禽價格飆漲，但農委會畜牧處要民眾放心，除了鵝以外，雞、鴨都有足夠庫存；據畜牧處統計，除了鵝以外，國人對於家禽肉的需求分別為火雞每天500至1000隻、白肉雞一天1萬公噸、土雞一天5至10萬隻、鴨一天5000隻。

目前全台白肉雞的庫存量約有4萬公噸，可支援3天；冷凍土雞庫存10萬隻，可應付2天；肉鴨庫存5千隻，可撐1天；雞蛋則因產量豐富，供需不會受到影響；至於鵝肉，因為2年前的禽流感，已重創養鵝產業，現無鵝肉庫存。

雲林縣農業處長張世忠呼籲業者切勿囤積貨源，更不要趁機漲價，只要發現哄抬價格就會通報公平交易委員會，如有違法即開罰。