年花費不超過千元 弱勢生林冠汝學測拚出70級分

2017-02-16 16:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中學生林冠汝一家7口，生計僅靠母親每月3萬出頭的收入苦撐，自律甚嚴的她，除學用品幾乎不買東西，年花費竟不超過千元，就算極愛動漫週邊商品，也以「看過就算擁有」自制，自許「進擊的小氣巨人」，不補習靠自己，學測拚出70級分。

林冠汝一家三代同堂7口人同住，原本家境就不優渥，從事水泥粗工的父親因工作傷害出現嚴重腰傷，目前全家生計僅靠媽媽每個月3萬出頭的收入維持，卡在祖父有房子，無法申請政府低收補助。

家中狀況看在眼裡，林冠汝早就養成自立自強個性，拚上台中女中後，學校提供綠苑暖流獎金，每月補助生活費，但她全交給媽媽打理，自己則自高一起在校內工讀，存下未來上大學的基金。

因家境辛苦，林冠汝養成精打細算的習慣，因家住霧峰，每天通車距離超出市府補助公車10公里的免費距離，她就走遠路搭車或提早下車走路回家；生活中最大的支出是學用品，她便利用文具店週年慶時「大探購」，花了300多元一次買足一學期的量屯貨，每年採購兩次，除此之外，幾乎不花錢，偶爾跟同學聚餐，但都會把餐費壓在不「破百」。

愛好動漫的她，最常因動漫週邊商品而動心，但林冠汝拿出最高的自制力，「看過就等於擁有」，不讓理智淪陷。

自認是「進擊的小氣巨人」的她說，因為從小以來一直習慣如此，從不覺得不便，反而更懂得善用各式免費資源，上網用免費wifi，從網路學英語，沒有補習，讀書靠自己及學校資源，全力打拚下，今年學測拚出70級分，林冠汝說，想讀醫科，因為幫助人很有成就感，她會再繼續努力拚出最好成績。