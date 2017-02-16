豐榮國小辦新住民師資培訓 前移民署長捐10套繪本

2017-02-16 14:40

［記者張存薇／台東報導］前移民署長謝立功持續關注新住民議題，今天到台東縣議會與新住民座談，除承諾持續協助新住民融入台灣生活，也捐贈10套新北市編寫的多元文化繪本教材給豐榮國小。

台東縣約有4700多位新住民，台東市的豐榮國小則是全縣新住民學習中心，持續開辦新住民師資人才培訓，預計今年將再培訓30位新住民，成為新住民語言課程的支援教師。

謝立功、議長饒慶鈴今天與全縣新住民代表座談，希望協助新住民能順利在台灣生根、發展，謝立功捐出有華語及英、日、越、印、泰、緬等7國語言的多元文化繪本，他表示，台東縣資源相對較不足，希望透過繪本套書，讓新住民二代學習從更多不同角度觀察台灣社會，也能更能了解母國文化。

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