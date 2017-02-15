揹小孩又滿手行李 善心女這樣做讓年輕媽媽好感激

桃園有名年輕媽媽日前揹著小孩、帶著兩大包行李回家，但半路上鞋帶卻突然掉了，不過此時竟有位好心女子（見圖）突然主動表示願意幫忙，並蹲下幫她綁好鞋帶。（圖擷自《爆廢公社二館》臉書）

2017-02-15 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園有名年輕媽媽日前揹著小孩、帶著兩大包行李回家，但半路上鞋帶卻突然掉了，不過此時竟有位好心女子突然主動表示願意幫忙，雖然她一直客氣婉拒，但該女子仍堅持蹲下幫她綁好鞋帶，讓她直呼太暖心。

有網友在《爆廢公社二館》PO文指出，她日前揹著女兒、帶著兩大包行李搭客運回桃園，沒想到一下車就發現鞋帶掉了，當下實在無法蹲下綁，原本想說算了，但此時卻有名未曾謀面的女子上前主動表示，「妳停一下我幫妳綁鞋帶吧！」這名網友原本想說太不好意思，因此婉拒，不過這名陌生人仍主動蹲下幫忙她把鞋帶綁好，還一邊說著「帶小孩很不方便，我幫妳綁吧！沒關係！」

直到該名女子要離去前，這名網友趕緊拍下好心女子的背影，並說當下心裡很暖，「三年五年後到我老去，我還會記得這個暖心的路人。謝謝妳！」

該文PO出後引發不少網友共鳴，紛紛留言大讚「有洋蔥」、「天啊我眼眶紅了」，也有網友在底下分享先前揹小孩停機車的經歷，並指當時也有好心人幫忙把車移開一點，讓人覺得這世界還是很美好的。