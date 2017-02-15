動保園區增2倍容量 鄭文燦：人力也會補足
2017-02-15 13:36
桃園市校園動物保護暨生命教育巡迴活動今天在西門國小展開，桃園市長鄭文燦也出席。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］桃園市校園動物保護暨生命教育巡迴活動今天在西門國小展開，桃園市長鄭文燦出席時表示，新屋「動物保護教育園區」正在進行房舍、環境改善工程，完工後預計可提升2倍收容量，也將與民間收容機構合作，增加收容量，並增聘獸醫師、約僱人員等，補足相關人力，針對飼主棄養的收費草案，預計4月通過後實施。
鄭文燦指出，市府去年已辦理五十二場校園及機關單位的動保生命教育巡迴，邀請動保專家教授對待動物的正確觀念，讓學生從小認識、愛護動物，從教育扎根動保觀念。
鄭文燦表示，他上任後推動「新動保政策」，讓動物認養比例從99年的23%，提高至105年的87.08%；執行安樂死的比例，從99年的58.95%，到105年已大幅減少至4.5%，今年更要推動零撲殺。
配合今年2月4日上路的「流浪犬貓零撲殺」政策，市府也重新修訂「桃園市動物保護教育園區管理作業規範」，如飼主不擬繼續飼養，將酌收費用，防止飼主任意棄養，並落實使用者付費觀念，規範將於市議會通過後實施；未來也將篩選動保園區的收容犬隻，加以訓練為校犬或工作犬。
市府動物保護防疫處補充說，為了杜絕未來實施棄養收費後，部分沒有公德心的飼主為了省錢，將寵物帶到郊區違法棄養，會到各區加強巡邏，隨機檢查飼主是否為寵物植入晶片。
西門國小今天透過導讀繪本《流浪狗之歌》，讓小朋友體會狗兒被棄養的哀傷，也讓他們知道，「流浪犬」不只是一個故事，而是一件正在發生的生活議題。學生張紫涵說，雖然她沒有養寵物，但經常和鄰居家的狗互動，知道要愛護動物，不能讓牠不舒服，保護寵物更是飼主重要的責任。
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