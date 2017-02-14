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海軍捐5700雙鞋到肯亞 避免幼童感染沙蚤病

2017-02-14  18:54

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海軍捐5700多雙鞋給肯亞偏鄉居民，艦指部指揮官就捐16雙，幫助當地幼童免受沙蚤病侵害。

海軍艦隊指揮部指揮官蕭維民今天下午主持「舊鞋救命國際基督關懷協會」捐贈儀式，過去1個月期間，官兵及家人募集休閒鞋、皮鞋及運動鞋，蕭維民及太太、小孩捐出16雙，協會代表楊右任到場受贈，鞋將運往肯亞偏鄉。

蕭維民說，海軍艦艇有稜有角，看似剛毅，卻搭載一群充滿人文關懷、溫暖助人官兵弟兄，平時戮力戰訓本務，聽到「舊鞋救命」紛紛展現愛心、關懷社會另一面向。

海軍艦指部主任劉慶斌表示，鞋子都是官兵私人生活穿著，不是在艦上穿的工作鞋或皮鞋，配合休假讓弟兄回家籌募，反應熱烈令人感動。

楊右任在場主講「生命教育-愛心無國界、送愛到非洲」，向官兵分享舊鞋賦予生命教育意義，使非洲孩童免受沙蚤病危害，據了解，沙蚤體型僅1釐米，是體型最小跳蚤，若不穿鞋容易侵入皮膚導致發炎或發燒，肯亞當地幼童常受侵擾。

楊右任說，這批鞋預計於3-4個月後送往肯亞偏鄉，由當地教會及駐地辦公室發送，受贈以家庭、學校及育幼院為單位，「當地民眾普遍缺鞋，台灣來的鞋子很受用。」

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  • 海軍艦隊指揮部指揮官蕭維民（後排左4），代表官兵捐5700多雙鞋給肯亞居民。（記者黃旭磊攝）

    海軍艦隊指揮部指揮官蕭維民（後排左4），代表官兵捐5700多雙鞋給肯亞居民。（記者黃旭磊攝）

  • 海軍艦指部於1個月內募得5700多雙鞋。（記者黃旭磊攝）

    海軍艦指部於1個月內募得5700多雙鞋。（記者黃旭磊攝）

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