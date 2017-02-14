大學考招連動》252高中連署後 教長終於說話了…
〔記者林曉雲／屏東報導〕針對最近全國有252所高中的校長、教務主任及督學等在媒體投書連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，他們要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。教育部長潘文忠今天受訪表示，大家目標一致，對話有助於形成更好的想法，相信招聯會將更聚焦於解決高三下學習不完整、造成的混亂等問題。
潘文忠今天赴屏東科技大學訪視，他受訪表示，目前招聯會將更細部針對不同想法進行整理，因應學校的多元選才、高三下學習混亂的狀況等，以符應學生個別適性發展的差異，讓高中和大學對接，以前大學選才是一件事，高中課程是一件事，學生學習又是另一件事，彼此對話有助於形成更好的想法，招聯會將更聚焦整理後提到教育部，教育部關注也理解。
潘文忠也認為大家的目標一致，他表示，107課綱經過相當長的發展，在高中職端有相當大的空間，讓多元選才及適性發展，能在12年國教中被充分發展，過去大學選才到申請入學，嚴重干擾高三下學期的學習，大學相較以往更有機會了解高中端的學習狀況，招聯會原本提出6案，調整後變為1案，目標愈來愈趨近，學生亦表達學習主體的意見。
全國教師總工會對方案細節另有不同看法，全教總擔心等到7月才申請，學生筆試的壓力將大增，而高三下課程也會因考試而變調，使選修課程落空，也擔心高中學習歷程（P）會因此弱化，甚至走回1次分發的聯考時代，建議應該讓申請作業在Y考試之前，X考科則是5科選3科（國、英、數、自然及社會），讓課綱精神落實。
大學考試與招生制度，因應未來12年國教與107新課綱預計實施上路，將進行「大學考招連動」方案，更動現在的學測、指考與各項入學管道的變革，由大學招生委員會聯合會主導；考招連動歷經長期討論，大學招聯會去年底曾推出共識，最後只對現況進行微幅調整，維持寒假考X，7月考Y，但申請時間稍微往後延到5月（現行約3、4月），而分發則維持7月之後。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 7年前接下預報中心主任 鄭明典自爆緣由...
- 國五車禍罹難者李敏惠 鄰居：態度親切、工作勤奮
- 避免事故心理創傷 北市衛生局啟動「安心服務」
- 賞櫻團車禍 其中兩名學生1死1傷
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 友力停車場貨櫃屋改裝違法宿舍？ 桃市府要查
- 艾瑪華森小露酥胸 紅毯完勝奪大賞
- 自由廣場》八百壯士？搞錯對象！
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕
- 死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管
- 遊覽車翻覆32死 日本網友直言：不意外
- 賈靜雯情人節還想要… 粉絲憂心8月肚還搭機
- 認愛馮紹峰？ 郭碧婷：是喜歡的類型
- 李玉璽情人節蜜月去 三人行放閃
- 美派航母 駛近中國南海島礁
- 泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加
- NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身
- 川普與習近平握手言和？ 日媒：美仍將保持強硬
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 蝶戀花窗口神隱 員工：可能手機沒電
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 小英保證今年不缺電 能源建設商機達三兆
- 上班一族徵文─360行工作照
- 立院新會期 執政黨拚經濟
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名
- 全國財經會議4月起跑 估開6到7場
- 自由限時批》弗林，就是一面鏡子！
- 熱身賽Live》羅國華遭砲轟 澳職冠軍追平台灣隊
- 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 勇敢承受天生沒子宮 小嫻情人節喊話「一起加油」
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
- 6具DNA待確認 林全更改行程因應大車禍
- 副縣長人選 一波三折
- 尋找潛在維冠 新北432案有風險
標題：大學考招連動》252高中連署後 教長終於說話了…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email