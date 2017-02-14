大學考招連動》252高中連署後 教長終於說話了…

2017-02-14 17:42

〔記者林曉雲／屏東報導〕針對最近全國有252所高中的校長、教務主任及督學等在媒體投書連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，他們要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。教育部長潘文忠今天受訪表示，大家目標一致，對話有助於形成更好的想法，相信招聯會將更聚焦於解決高三下學習不完整、造成的混亂等問題。

潘文忠今天赴屏東科技大學訪視，他受訪表示，目前招聯會將更細部針對不同想法進行整理，因應學校的多元選才、高三下學習混亂的狀況等，以符應學生個別適性發展的差異，讓高中和大學對接，以前大學選才是一件事，高中課程是一件事，學生學習又是另一件事，彼此對話有助於形成更好的想法，招聯會將更聚焦整理後提到教育部，教育部關注也理解。

潘文忠也認為大家的目標一致，他表示，107課綱經過相當長的發展，在高中職端有相當大的空間，讓多元選才及適性發展，能在12年國教中被充分發展，過去大學選才到申請入學，嚴重干擾高三下學期的學習，大學相較以往更有機會了解高中端的學習狀況，招聯會原本提出6案，調整後變為1案，目標愈來愈趨近，學生亦表達學習主體的意見。

全國教師總工會對方案細節另有不同看法，全教總擔心等到7月才申請，學生筆試的壓力將大增，而高三下課程也會因考試而變調，使選修課程落空，也擔心高中學習歷程（P）會因此弱化，甚至走回1次分發的聯考時代，建議應該讓申請作業在Y考試之前，X考科則是5科選3科（國、英、數、自然及社會），讓課綱精神落實。

大學考試與招生制度，因應未來12年國教與107新課綱預計實施上路，將進行「大學考招連動」方案，更動現在的學測、指考與各項入學管道的變革，由大學招生委員會聯合會主導；考招連動歷經長期討論，大學招聯會去年底曾推出共識，最後只對現況進行微幅調整，維持寒假考X，7月考Y，但申請時間稍微往後延到5月（現行約3、4月），而分發則維持7月之後。