水情吃緊 台南市政府籲節約用水

經濟部最新資料表示，如近日沒有明顯降雨，未來兩周水情燈號將上調為「吃緊」綠燈。南市經發局呼籲共體時艱，努力落實節水，積極配合執行相關節水措施。（記者王涵平攝）

2017-02-13 13:46

〔記者王涵平／台南報導〕經濟部最新資料表示，如近日沒有明顯降雨，未來兩週水情燈號將上調為「吃緊」綠燈。南市經發局今呼籲民眾與各企業共體時艱，努力落實節水，積極配合執行相關節水措施，在最壞打算下做最好的準備。

經濟部水利署評估，旱象若持續，水庫持續沒進帳，台南地區可能在3月進入第一階限水、4月進入第二階段限水。依目前氣象局的預報，到5月中前氣候偏乾，恐怕即使有梅雨，也是杯水車薪，因此必須提前預警。

經濟發展局副局長殷世熙表示，此次水情如此緊張，主要從去年12月開始至今年1月，各地區降雨量就出現明顯偏少情形，如曾文水庫的實際降雨量，只有歷年平均值的2成5，水庫蓄水率已降至6成。

面對後續可能持續擴大的旱象，為穩定台南地區正常供水，市府建議相關節水措施，請全民一起動起來。包括統計顯示，民生用水以馬桶沖廁、洗衣洗澡為大宗，所以要做好生活節約用水工作，最直接有效的方法即採用省水器材等。