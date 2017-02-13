寒流來襲4天 全台154人猝死

2017-02-13 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲全台冷颼颼，9日至11日已有125人猝死，昨天（12日）再出現29人到院前死亡，4天以來總計154人因寒流喪命。

據《中國時報》報導，昨天的死亡案例幾乎都是高齡人士，例如新北市2人都超過80歲；屏東縣6人則都是70歲以上的老者。但在彰化縣則出現1名23歲葉姓男子因天冷猝死的狀況，他昨早8時左右沒有起床，家人前去叫他才發現葉男已無呼吸心跳，最後送醫不治。

台中市昨日則有6人到院前無生命跡象，大多數患者皆有高血壓或其他病史；高雄巿昨日也有4人到院前心肺功能停止。