不老志工的夢想 有生之年「走唱51個監所」

2017-02-12 23:00

〔記者吳政峰／基隆報導〕一群平均年齡近70歲的志工，為了淨化收容人的心靈，自創合唱團，至今已進入7個監所演唱，他們發願能在有生之年，走唱全國51個犯罪矯正機關，盼利用口傳音樂，重建這些邊緣人對社會的信心。

他們是基隆更保會的志工，多已為人祖父母，退休後投入公益，深入大眾漠視的監所，傾聽收容人的心路，但關懷歷程備感艱辛，結果更常令他們沮喪。

104年2月間，基隆更保會主任蔡宜芳與70歲的志工江菊討論此事，蔡宜芳突發奇想，招募22名志工成立合唱團，由江菊擔任團長，希望志工們能藉由唱歌找回熱情。

志工們年紀加起來1千多歲，從未練過歌唱，連KTV都不曾涉足，一開始相聚練唱，蔡宜芳聽完之後深受驚嚇，笑說「根本是場災難！」趕緊請基隆愛樂合唱團團員莊瑾潔來指導發聲技巧。

基隆地檢署檢察長陳宏達得知這個不老合唱團的存在，便鼓勵他們走入監所演唱，用軟性的音符與歌詞實施另類教化，並以「春風化雨」為主軸，將團名取為「春風合唱團」。

春風合唱團成立兩年，已至基隆監獄、基隆看守所、台北監獄、台北少年觀護所、桃園監獄、宜蘭監獄、桃園女監等7個矯正機關，獻唱「春風吻上我的臉」、「奉獻」、「戀戀沙崙站」、「隱形的翅膀」等曲目。

志工們還戴上老花眼鏡，親手自製道具，認真程度令兒孫大吃一驚。

75歲團員王家興對「奉獻」這首歌特別有感，他發現許多收容人聽到歌詞「我拿什麼奉獻給你，我的爹娘」時，臉頰佈滿淚水，看得出他們對親情的渴望與心靈的空虛。

王家興認為，收容人必須為自己的錯負責，但若入監後缺乏關懷，出獄仍可能衍發社會問題，為了避免重蹈覆轍，政府應投注更多資源，以事前預防取代事後監禁，降低社會成本。

蔡宜芳表示，不老志工雖是雜牌軍，嗓子卻流露不虛偽的愛心，用歌聲洗滌收容人靈魂，也為自己創造人生新價值。

團員均齡近70歲，心境卻充滿活力，他們立下豪語，將在有生之年，走唱全國共51個監所，以他們的聲愛，救贖收容人的未來。