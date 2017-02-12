舞出自信 勞團響應國際活動為女性移工發聲

第5年在台舉行的國際反性暴力行動「十億人起義（One Billion Rising, OBR）」今天下午在移工假日主要聚集的金萬萬名店城登場。（記者吳柏緯攝）

2017-02-12 22:32

〔記者吳柏緯／台北報導〕連續第5年在台舉行的國際反性暴力行動「十億人起義（One Billion Rising, OBR）」今天下午在移工假日主要聚集的金萬萬名店城與台北車站登場，多個與會的移工團體以舞蹈快閃行動表達反對性別暴力與勞動剝削的立場，並為台灣目前約25萬名女性或家務移工發聲。

根據聯合國統計，全球超過60億人口中，女性至少占一半，且根據統計有3分之1以上曾遭遇性暴力，相當於10億人。國外知名女權運動者伊芙．恩斯勒於2012年發起「OBR」運動，希望能終止對兒童、婦女與性別少數的暴力。她認為曾經遭受性別暴力對待的女性，特別容易對自己的外貌產生厭惡感，透過在公眾面前跳舞，能使女性取回對身體的自主權。至今已有超過200國家響應。

桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，台灣現在有超過25萬的外籍看護工，多數看護工都是住在雇主家中，卻有不少看護工受雇主性騷擾甚至是性侵害。且外籍看護工幾乎24小時都需要照顧家中的長者，很多人一個月只有一天的休假，因此呼籲台菲印政府能正視女性移工權益，以實際行動保障女性移工在外工作的人身安全，每週給予休假一天並且調漲月薪至新台幣1萬9000元。

此外，今年的訴求還包含，保障移工基本權益、不被仲介或雇主剝削、禁止仲介浮濫收費、移工不受侵害或虐待、要求政府以實際行動保障並終結人口販運與歧視。