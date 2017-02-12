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降雨狀況沒改善 高雄3月可能限水

2017-02-12  18:09

［記者黃旭磊／高雄報導］南部地區降雨狀況沒改善，高雄3月可能實施夜間減壓供水。

每年11月起為南部枯水期，去年雨量低於平均值，水利署決議若高雄降雨狀況沒改善，3月可能進入第一階段限水，即離峰時段降低管壓供水（夜間減壓供水），台南及新竹同步實施，而下週21日也再開會因應。

外傳「北水南送」由中北部運水支援，南區水資源局副局長簡振源駁斥表示，「北水南送」是以翡翠水庫支援新北板新水庫及桃園，若遇台北市缺水則由新北及桃園支援，跟南部無關。

簡振源說，高屏溪流量今天為19.4CMS（每秒立方公尺），比過去2月同期低，今年1月雨量也低於平均值，若持續無雨，水情燈號轉為綠燈（水情稍緊），將啟用區域調配「北水南送」概念，從台南南化水庫引水南下支援高雄。

高雄缺乏大型水庫儲水，民生用水九成來自高屏溪，長期「靠天吃飯」，而全年降雨集中於6-10月，水利署於去年起建坪頂淨水場，提高濁水處理能力，預期今年底完工，每日可增加10萬噸出水量，但完工日程趕不上因應今年枯水。

簡振源呼籲高雄市民節水，共同度過枯水危機，這段期間也會要求澄清湖、鳳山水庫等離槽水庫蓄水因應。

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  • 高屏溪（圖）未獲雨水挹住，高雄3月可能限水。（記者黃旭磊攝）

    高屏溪（圖）未獲雨水挹住，高雄3月可能限水。（記者黃旭磊攝）

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