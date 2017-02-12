結合在地團體拚觀光 日管處推南投「賞櫻加值之旅」

寒流催促下，日月潭周邊櫻花盛開，搭纜車從空中賞櫻，別有一番風趣。日管處「賞櫻加值之旅」計畫下，邵族文化發展協會也推出「帶走邵風情」集章換明信片活動。（記者謝介裕攝）

2017-02-12 17:26

〔記者謝介裕／南投報導〕這波強烈寒流催促下，日月潭國家風景區內各式各樣的櫻花綻放枝頭，爭奇鬥艷，美不勝收，日管處也特別結合在地團體推出「賞櫻加值之旅」計畫，為地方觀光、產業帶來加分效果。

因暖冬因素，今年櫻花花期較以往來的晚，日月潭周邊賞櫻景點，包含九族文化村、國立暨南大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉鹿篙香茶巷、魚池鄉中明村有水巷、金龍山步道、信義鄉雙龍村光復巷等，目前台灣山櫻、八重櫻、富士櫻等各式櫻花均已盛開，且花期可望持續至228連續假期。

日管處指出，遊客到日月潭欣賞櫻花之餘，也可參加日月潭周邊各地方協會或業者舉辦深度體驗旅遊的行程，例如邵族文化發展協會「帶走邵風光」集章換明信片活動、米休閒農業區推動委員會「食在遠足！桃米樂悠遊─在地食農小旅行」活動、紙教堂「山林‧暢遊‧野餐趣─桃米低碳小旅行」活動、頭社活盆地休閒農業區「日月潭頭社活盆地休閒農業區生態旅遊」活動等，豐富賞櫻之旅，也增進對日月潭人文、產業及好山好水的了解。

除此，暨南大學將在19日與25日推出「暨大櫻花茶會─花賞茶事」、「櫻花樹下的野餐」活動；日管處也推出「拍照分享送好禮」之好康活動，只要到轄區各景點賞櫻拍照並上粉絲頁打卡，即可獲贈紀念品，詳細賞櫻花況及相關活動訊息，可上「2017日月潭櫻花季」活動官網查詢。