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六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性

小火雞死亡慘重。（記者楊金城攝）

2017-02-12  00:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區菁埔里一處沒有牧場登記的火雞養殖場，從2月6日開始出現火雞大量異常死亡累計超過3千隻火雞死亡，邱姓飼料經銷商和曾姓飼主懷疑飼料有問題，沒想到台南市動保處採檢送驗後，昨（11）日檢出結果為禽流感病毒H5核酸陽性，2月9日時場內尚存活200隻火雞，動保處已提前撲殺送化製，並依照高病原性禽流感處置流程進行後續防疫消毒，以降低疫病傳播風險。

而2月9日有5位媒體記者只簡單戴口罩就進入雞屍遍布的雞舍採訪，並通報台南市動保處派員勘查，沒想到火雞異常大量死亡是因真的染上禽流感，讓記者聞訊傻眼，笑稱是不是可以報公假自我隔離觀察。

動保處表示，畜主代養雛火雞3900隻，2月9日動物防疫人員至現場檢視禽隻並無腳脛及雞冠潮紅或發紺的禽流感症狀，但仍採樣至農委會家畜衛生試驗所檢驗，昨（11）日檢驗結果為禽流感病毒H5核酸陽性，今天會檢出病毒分型。

為即時防堵疫情擴散，動保處已針對該場及周邊道路及附近公共區域加強噴霧消毒工作及防疫宣導。案例場周邊1公里內的3場禽場已完成採樣監測，將持續監測3個月。

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  • 六甲這處火雞場原以為是飼料出問題造成火雞大量死亡，結果檢驗證實是染上禽流感H5。（記者楊金城攝）

    六甲這處火雞場原以為是飼料出問題造成火雞大量死亡，結果檢驗證實是染上禽流感H5。（記者楊金城攝）

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