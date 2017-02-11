台灣燈會總統點燈 150萬人次進場狀況不斷

台灣燈會晚會煙火璀璨亮眼，美不勝收。（記者廖淑玲攝）

2017-02-11 21:24

〔記者廖淑玲、詹士弘、廖耀東／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區今晚由總統蔡英文點燈，28年來雲林首度主辦台灣燈會，不僅燈區範圍最大，而且主題豐富多元化，點燈晚會擠進150萬人次遊客，佔地40公頃燈區萬頭攢動，水洩不通。

雲林主辦的台灣燈會有超過3000座花燈，一天也看不完，今天下午踩街開始，表演節目一場接一場，包括南投民族樂團野舞台、台中市青年高中台灣青年舞團、日本岩手縣鬼劍舞、台南應用科技大學、華岡藝校、日本高知、名古屋、三重、北海道yosakoi代表隊、霹靂布袋戲、十鼓擊樂團、朱宗慶打擊樂團，都帶來令人歡欣、震撼的表演。

晚間七點半蔡英文總統、行政院長林全、雲林縣長李進勇等人共同點燈，林全追悼93歲高齡的「台灣燈籠畫家」吳敦厚，期盼能將台灣燈會帶向國際化。

蔡英文肯定雲林縣在沒有台灣燈會之前，百餘年來就以燈會慶祝元宵節，如今台灣燈會回到台灣花燈的故鄉，除了感謝1萬多名志工投入，相信辦好台灣燈會，台灣就會好。

活動隨後施放長達500秒的煙火，陪伴數百萬民眾歡度元宵節，但因退場人潮太過擁擠，現場群眾被擠得動彈不得。

雖然虎尾主場面積有40公頃，但還是擠的水泄不通，現場6個停車場2萬5000個停車位，人潮最多時已停2萬1000個車位，燈區裡的民眾幾乎是被推擠著走，擠到爆。

另外蔡英文在致詞時，斗南林子里里長黃高明率領多名群眾在現場拿著寫有「全民遭殃」字樣的布條抗議，還有人高喊「蔡英文下台」，讓全場驚訝不已，但活動仍照常舉辦，美麗的煙火施放仍讓全場觀眾驚呼不已。

散場時，民眾從唯一的迎賓門進出，造成人潮一時無法疏散，連維持人秩序的警員，也卡在人潮中，動彈不得。主辦單位也趕緊廣播，呼籲大家勿再往主燈區移動，漸進式疏散人潮。

點燈活動結束後，也傳出有參加活動的官員車隊發生車禍、接駁車營運時間引發民怨，抗議行動時還有女警受傷，狀況百出。

相關影音