台灣燈會下午踩街暖身 國際團隊演出熱力四射

台灣燈會踩街遊行由咚咚舞蹈社打頭陣。（記者廖淑玲攝）

2017-02-11 16:53

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會表演團隊下午3點起踩街遊行，贏得數10萬進場觀眾喝采，來自日本的表演團隊，以動感、活力及無限張力感動全場，讓燈會未開場先轟動。

下午的踩街活動由咚咚舞蹈社打頭陣，搭配布袋戲cosplay演出，成為全場焦點， 踩街隊伍由雲林在地團隊咚咚舞蹈團領軍開場，一開場便充滿年節氣氛，加入雲林在地布袋戲元素，現場鎂光燈閃不停。

接著由日本岩手縣表演團隊帶來鬼劍舞、日本高知縣夜來祭表演團隊帶來HONIYA、名古屋真中祭代表團隊鯱、北海道YOSAKOI代表隊帶來夢想漣ESASHI、北海道YOSAKOI代表隊帶來新琴似天舞龍神、日本三重YOSAKOI代表團隊皇學館大學「雅」，表演團隊不管是化妝或服裝都非常細緻，充滿活力的熱舞感染全場。

隊伍中由雲林縣吉祥物「奇萌籽」及交通部觀光局吉祥物「黑熊」，共同領軍台灣觀光遊樂區協會吉祥物熱舞進場，搭配台糖小火車，在地味十足，南投民族舞團、台北市青年高中青年舞團、霹靂布袋戲、台南應用科技大學、華岡藝校、鼓魂鈦鼓、弗莎巴西打擊樂團、泰國Satit Bangna舞蹈團、日本千葉縣團隊等17個團隊踩街，沿途吸引民眾聚集圍觀，為晚間點燈暖身並帶動高潮，每個表演團隊演出都讓遊客大喊過癮，燈會期間詳細演出節目表及時間，遊客及民眾可瀏覽台灣燈會及APP查詢。

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