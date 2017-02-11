我死給你看！呂秋遠分析十大情緒勒索金句..
〔即時新聞／綜合報導〕律師呂秋遠在臉書頁上PO出生活中最常見的情緒勒索金句，並且一一解析背後真正的意涵。
1.我對你這麼好，你怎麼可以不回報我？
翻譯：你怎麼可以不知恩圖報，我當年為你做的一切，都是為了這一天、這一刻。我要你的報答，聽清楚了嗎？
2.如果愛我，你就照我的意思做。
翻譯：反正你就是要聽我的，因為愛我就會無條件滿足我，我才不管你是不是做得到。
3.養你這麼大，真是一點用也沒有，我真的很失敗。
翻譯：我竟然養出你這個不能滿足我所有要求的人，當年不如射在牆壁上就好，你讓我覺得，我自己真的太糟糕了。
4.我這麼做是為你好，不然你就離開這個家。
翻譯：聽我的，不然你就滾。我不要一個不聽我的話的人在我身邊，我要所有人都順從我。
5.為什麼你不能跟隔壁的小王一樣好，我相信你可以的。（你沒問題的、這對你來說是小事）
翻譯：我管你行不行，你不行也得行。你行，代表我很厲害，沒看錯人；你不行，代表你很爛，辜負了我，總之都是你的錯，我的對。
6.你如果堅持要這樣，我就死給你看。
翻譯：我不會真的去死，但是你會讓我傷心到死，因為你怎麼可以不聽我的話？
7.你怎麼可以這麼自私，以後我的錢還不都是你的。
翻譯：你不聽我的意見，就是自私。以後我的錢是不是你的不一定，但是你不聽我的，肯定就不是你的。
8.請你順手幫忙也不行，真是小氣。
翻譯：你本來就應該幫我，你本來就有義務，你這種人太爛、太自私、太小氣。
9.沒關係，反正我就是爛、就是沒人愛：
翻譯：我這麼爛，這麼沒人愛了，你還不可憐我，快來！就是你了！你要是不聽我的，就是真的覺得我很爛，所以是你讓我這麼覺得的，都是你的錯。
10.我這麼愛你，你怎麼可以把我丟下不管，你有沒有為我想過：
翻譯：你不應該往前走，應該陪我一起在這裡爛，你把我丟在這麼爛的地方，竟然自己就往好的地方前進，你有沒有良心？一起走？我不想，我就是想爛不行嗎？你為什麼不能尊重我想要跟你一起腐爛的決心呢？
呂秋遠提醒，情緒勒索是永無止盡的，若面對如上的情緒勒索情形，應建議對方尋求心理諮商的協助，並且在對方同意治療以前斷絕聯繫，更指出「他們對你好一次，會虐待你一百次」。
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