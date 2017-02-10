熱門「花燈街」將熄燈？ 普濟殿PO文揭背後辛酸…
本週末是元宵節，台南普濟殿的花燈街常吸引大批民眾前往駐足觀賞。（圖擷自「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕為因應週末小過年元宵節，全台許多縣市都有相關的燈會或表演活動，其中台南普濟殿的花燈街也常吸引大批民眾前往駐足觀賞，但據普濟殿指出，辛苦製作精美年畫拓印、只收30元材料費，不僅被酸「還要收費喔」，加上年年透支，讓他們萌生放棄的念頭，消息一出，引發許多網友湧入打氣，希望這般美景不要成為絕響。
邁入第5屆的普濟殿花燈展，是台南春節旅遊的吸睛景點，今年再度擴大燈海規模，掛出1500盞花燈，但他們在今上午突然於臉書發文，指「別的燈會政府砸錢拼場、隨便一兩百萬香油錢」，反觀他們「搞半天製作精美年畫拓印」，只收30元就被酸還要收費喔，加上連續5屆下來每次都透支，對於未來否再撐下去十分灰心。在文中他們也希望大家能幫忙按讚，若能破萬明年就會繼續撐下去，若連大家都不支持，「那燈再亮就需要勇氣了」。
這番發文引發許多網友熱議，不少人都湧入為主辦方打氣加油，也有部分網友表示，支持付費享用好品質的年畫拓印，還有人提議可以徵義工、開贊助，希望這樣的好活動能持續辦下去。
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普濟殿外的「花燈街道」近年成為不少民眾必去的元宵節賞燈景點。（圖擷自「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」臉書）
台南普濟殿是台南最早的王爺廟，創立至今已有300多年歷史，今卻突然傳出有意熄燈。（圖擷自「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」臉書）
普濟殿外的「花燈街道」近年成為不少民眾必去的元宵節賞燈景點。（圖擷自「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」臉書）
普濟殿於今上午突然在臉書發文，指他們辛苦製作精美年畫拓印、只收30元材料費，卻被酸「還要收費喔」。圖為工作人員親手彩繪花燈。（圖擷自「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」臉書）
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