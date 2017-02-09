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「老師都會簽聯絡簿」 醫師籲具名核刪不可回頭

2017-02-09  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕新任衛福部長陳時中有意檢討去年10月試辦至今的健保具名審查，引起醫界反彈。精神科醫師潘建志表示，過去健保匿名核刪相當不合理，連小學老師批改聯絡簿都會簽名表示負責，具名審查是基本要求，不能再走回頭路。

為避免醫療資源浪費，健保設有醫療費用審查制度，定期抽查醫療院所申報給付的案件，由醫界代表推派的審查委員根據病例核刪費用，過去不需具名，因此引發諸多爭議。衛福部去年10月起試辦6大科具名核刪，但日前媒體報導，陳時中受訪稱具名核刪「醫師壓力太大，擬不再推」，相關發言引起醫界反彈。

潘建志今（9）日在臉書表示，抽審病例對醫療處置影響甚鉅，匿名相當不合理，具名審查才能確保醫療品質，不能再走回頭路。

他舉例，交通違規罰單都有警察簽名、法院判決書有法官簽名、停車繳費單也有開單人員的名字，連小學老師批改聯絡簿，都會負責任地簽上自已的名字，政府民間往來文書，大概只有健保核刪找不到任何人的具名。

潘建志說，健保具名審查是很合理的基本要求，也是醫界和立委們的共識，小英政府要挽救低迷民調，不能只換閣員，更重要的是革除舊政府官僚便宜行事、因循苟且的心態，「匿名二十幾年的黑箱，也該見到陽光了。」

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  • 潘建志表示，過去健保匿名核刪相當不合理，連小學老師批改聯絡簿都會簽名表示負責。（資料照，記者溫于德攝）

    潘建志表示，過去健保匿名核刪相當不合理，連小學老師批改聯絡簿都會簽名表示負責。（資料照，記者溫于德攝）

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