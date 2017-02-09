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許厝學童在哪上課？ 政院：續留校本部

2017-02-09  13:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕雲林麥寮橋頭國小許厝分校學童尿液硫代二乙酸（TdGA）濃度高低與來源，國衛院、國健署委託研究結果不同，下週一即將開學，學童是否回分校上課還是留在校本部？行政院發言人徐國勇今在行政院會後記者會上表示，有一些數據的因果關係、造成變動的因素，沒有辦法確定，因此將留在校本部繼續上課。

接近六輕的雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校，因國衛院研究發現多名學童尿液中氯乙烯（VCM）的代謝物硫代二乙酸數值偏高，恐增罹癌風險，3年內2度遷回橋頭國小本校就讀，不但有家長反彈，更引起外界關注。

而前天（7日）國健署召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，會議中認為許厝分校學童尿液中VCM的代謝物硫代二乙酸數值偏高與攝取蛋類有明顯相關，再度造成爭議。

由於學童是是否回分校上課還是留在校本部？中央、縣府互推，國健署原訂今晚6點將召開說明會，不過，徐國勇在院會後記者會，面對媒體提問時表示，中央與地方皆認為，孩子權利與健康最重要，因現在有一些數據的因果關係、造成變動的因素，沒有辦法確定，孩子將留在校本部就讀。

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  • 行政院發言人徐國勇表示，一些數據的因果關係、造成變動的因素，沒有辦法確定，橋頭國小許厝分校學童將留在校本部繼續上課。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇表示，一些數據的因果關係、造成變動的因素，沒有辦法確定，橋頭國小許厝分校學童將留在校本部繼續上課。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 許厝分校學生上學期回本校讀書。（雲林縣政府提供）

    許厝分校學生上學期回本校讀書。（雲林縣政府提供）

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