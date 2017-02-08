轟動武林、驚動萬教 虎尾燈區戲偶震撼排演
2017-02-08 20:35
巨型戲偶花燈搭配聲光動畫特效，讓人震撼。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「轟動武林、驚動萬教」台灣燈會虎尾主燈區今天起試營運，除了主燈區及20主題燈區秀不完，偶戲春秋燈區今晚總彩排，人、偶、花燈合一的境界，讓戲迷直呼過癮。
台灣燈會虎尾主燈區啟燈進入倒數階段，晚間偶戲春秋燈區總彩排，2座8米高「素還真」、「羅喉」巨偶花燈以聲光乍現與華麗感讓全場觀眾眼睛一亮，展現「群俠臨雲」的震撼。
今晚7點起，8米高的「素還真」、「羅喉」巨偶花燈登場，氣勢驚人，搭配動畫、木偶、cosplay演出，現場觀眾眼睛為之一亮，尖叫不斷，展現「群俠臨雲」的大震撼。
台灣燈會雖然還未正式啟燈，即使是彩排，工作人員、演員個個士氣高昂，比照正式演出，呈現國內絕無僅有的巨型布袋戲偶聲光視覺饗宴，以嶄新的表演藝術形式，勢讓觀眾感受到不一樣的台灣燈會。
現場布袋戲明星「素還真」與「羅喉」搭配琉璃仙境的經典場景，不僅有自發光源，還結合怪手機械動力，讓戲偶會轉頭、擺手、移動等擬人動作及移動腳步，還會隨劇情變化轉換光影，刀劍出鞘，贏得全場尖叫聲 。
演出中加入cosplay融入情境，創造嶄新表演藝術形式，贏得戲迷讚嘆連連，霹靂多媒體董事長黃強華、黃文擇都到場和戲迷同樂。
黃強華指出，燈會期間，每天有3場次展演；劇中操偶師將帶著「蝴蝶君」及「公孫月」做伙熱鬧開場，帶領觀眾進入正邪大戰的場面，配合炫麗奪目的燈光、音響、影像及特效，打造現場實境秀所帶來的無比震撼，另規劃百年風華展區呈現布袋戲歷史沿革，邀請全國喜愛布袋戲各路英雄好漢到台灣燈會欣賞史上最大花燈戲偶。
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