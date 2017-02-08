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三重驚傳砍人案 4人送醫急救
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提升競爭力 中市將助中小視障按摩院清理環境

2017-02-08  16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞工局將從今年4月起，安排專業清潔人力2週一次、最多半年來協助中小型按摩院進行環境的整理及清潔，以增加中小型按摩院的競爭力。

2008年10月31日司法院大法官會議作出釋字第649號解釋，大法官認為「身心障礙者權益保護法」第37條第1項「非視障者不能從事按摩業」法條規定違憲，此一規定3年後失效。

因此2011年10月31日政府開放明眼人開設按摩院開始，各式且豪華的按摩院如雨後春筍在各街道林立，勞工局推出各項輔導方案，如請專家介入輔導、設備的改善補助等，以降低衝擊。

台中市的按摩院目前有184四家，5年多來視障按摩院有人結束，但有也增加，但一直維持在180多家。

大型視障按摩院生意都不錯，但是中小型的視障按摩院的按摩技術雖好，因顧環境整潔度較弱，雖然客源固定，卻難以吸引新客源。

為了增加中小型的視障按摩院競爭力，勞工局將從今年4月起，將引進專業的清潔人力，協助中小視障按摩院進行環境的整理及清潔，而且申請的對象，限定中小型的按摩院。

勞工局表示，今年預定要協助30家左右的按摩院進行環境清潔，每2週一次、最長半年，希望這半年的清潔服務，可讓按摩院學習到環境清潔的技巧，進而達到標準。

此外，由於民眾因工作壓力大，按摩方式的需求也增加，為符合時代需求，勞工局也將安排提升技術的課程，讓視障按摩師的按摩技術精益求精，更符合現代人的需求。

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  • 中市勞工局將請專業清潔人員協助中小按摩院環境整潔，以增其競爭力（記者蘇金鳳攝）

    中市勞工局將請專業清潔人員協助中小按摩院環境整潔，以增其競爭力（記者蘇金鳳攝）

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