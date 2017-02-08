台北燈節嘉年華遊行 11日熱鬧登場

2017-02-08 16:21

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節即將邁入重頭戲！台北燈節「西城嘉年華大遊行」十一日晚間六點熱鬧舉辦。屆時西門美食花車、世大運等各式主題花車將驚艷登場。遊行從武昌街口出發，行經中華路、成都路與康定路，預計吸引上千民眾湧入欣賞，場面盛大熱鬧。交通局提醒，當天下午十二點至晚間八點，封閉主幹道中華路與橫交道路，提醒民眾改道行駛並搭乘大眾運輸工具前往。

西城嘉年華大遊行隊伍長達七百公尺，主題花車從時下年輕潮流的街舞表演、獨立樂團到大小朋友喜愛的楊桃冰與壽司美食花車，各有特色，且有大型氣球盤旋天空，打造出空中和地面相結合的「立體式遊行」。主辦單位觀傳局表示，遊行花車集結四十一組大小裝置花車與六十多組的表演團隊，動員達1200人。其中，高度八公尺的世大運花車以普普藝術設計，並結合台北地景，呈現時尚迷人的台北面貌。

十一日當天下午五點，五十輛哈雷將會繞行中正與萬華區，為六點舉辦的遊行進行暖場表演。遊行隊伍晚間六點在中華路一段的福星國小整隊，從武昌街口出發，行經中華路、成都路，終點則是位於康定路的電影主題公園，路線1.2公里，遊行預計晚間八點結束。觀傳局提醒，民眾可事先在道路旁的人行道「卡位」欣賞遊行。

因應繞街遊行，交通局將實施兩階段交管，第一階段中午十二點至晚間八點封閉中華路及橫交道路洛陽街、漢口街、開封街、武昌街、峨眉街與延平南路；第二階段下午五點起，封閉道路成都路、康定路與漢中街。行經上述道路公車也將配合改道。

交通局提醒，屆時寶慶路、重慶南路、衡陽路以及中華路（愛國西路至成都路）車流量會增大，用路人可改道行駛東西向的南京西路、愛國西路、和平西路與民生西路；南北向的中山南路、環河南路、金山南路與建國南路。