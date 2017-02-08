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長野縣松本市盼5月包機直航 高市府全力促成

2017-02-08  11:11

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本長野縣松本市今年春節期間到高雄舉辦觀光物產展，受到市府教育局及觀光局協助，期盼雙方交流持續發展，特別是「包機航班開通」能於今年5月完成，增進觀光、經濟、教育及音樂交流；市府強調，「全力促成！」

松本市都市交流課長堀洋一等4人拜會教育局及觀光局，表達感謝之意，並代表市長菅谷昭致贈知名的「民藝搖椅」給市長陳菊，由教育局長范巽綠代表接受；松本市有400年家具製作的歷史，其中椅子在民藝家具更有代表性，有別於裝飾用的藝術品。

陳菊去年4月率市府團隊至松本市拜會菅谷昭，范巽綠再於8月帶領新莊高中、大仁國中、前金國中、鳳甲國中、七賢國中、陽明國中、光武國小、信義國小、凱旋國小等9校共60人前去音樂交流，參與國際知名的「小澤征爾松本音樂盛會」演出。

堀洋一表示，感謝高市府協助松本市舉辦觀光物產展，希望雙方交流持續發展，特別是「包機航班開通」能於今年5月完成，增進觀光、經濟、教育及音樂交流。范巽綠指出，「教育局樂觀其成」；觀光局強調，市府將全力促成，提升雙方交流。

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  • 范巽綠（左二）接見堀洋一（左一）代表團，堀洋一感謝高市府協助舉辦觀光物產展。（記者洪定宏攝）

    范巽綠（左二）接見堀洋一（左一）代表團，堀洋一感謝高市府協助舉辦觀光物產展。（記者洪定宏攝）

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