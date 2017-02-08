「盼為學生做些事」 志工夫妻檔創作反毒花燈
2017-02-08 10:27
陳榮哲與歐秋琴夫婦創作反毒花燈。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕學生吸食毒品現象愈發嚴重，讓長年擔任志工的陳榮哲與歐秋琴夫妻檔憂心不已，今年利用高雄燈會藝術節的機會，花2個月聯手創作反毒花燈，希望以大大的針筒、K他命與搖頭丸等造型，提醒學生遠離毒品危害。
陳榮哲與歐秋琴不是第一次創作花燈，10年前，他們的子女讀高中期間，親子就曾共同投入學習；後來夫妻倆做出興趣，常協助或指導志工朋友製作技巧。
不過，利用花燈宣導反毒的作品甚少，從構思主題、造型到鐵絲架構立體成形，讓陳榮哲與歐秋琴傷透腦筋，2件作品足足花了2個月才完成。
第一件作品為「紫錐花開、百毒不侵」，象徵紫錐花百毒不侵，具有強烈的反毒意義；第二件作品為「寶島紫錐花」，以牛頭上頂著紫錐花的種子，代表深耕播種精神，持續不斷打擊毒品。
陳榮哲與歐秋琴強調，「我們希望能為學生做一些事，目前最重要的是反毒，希望所有學生遠離毒品，瞭解毒品對生命嚴重的危害。」
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