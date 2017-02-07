網紅「全台最美圖書館」 建築師盼市府這麼做…
龍岡圖書分館是網紅「此生必訪、全台最美圖書館」，不論進館人次、借書率都在市圖名列前茅。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕前年底啟用的「桃園市立圖書館龍岡分館」，建築外觀宛如一本本翻開的巨書，館內空間更利用大量木元素，打造出質樸與沉穩的空間，啟用後被網友譽為「全台最美圖書館」、「此生必訪圖書館」，桃園市長鄭文燦7日下午與負責設計的建築師盧俊廷對談，希望市轄現有33座市立圖書館能以整體方式進行行銷，並鼓勵各館參加各項建築比賽爭取榮譽。
鄭文燦指出，龍岡分館兼具質感及美感，吸引許多遊客前來打卡拍照，成為桃園重要的文化地標，龍岡分館館藏8萬冊，去年共有40萬人次進館使用，佔市立圖書館第3名，僅次中壢分館、蘆竹分館，累計借閱冊數43萬冊，借閱率也是名列前茅。
設計龍岡分館的建築師盧俊廷表示，龍岡分館獲得「此生必訪、全台最美圖書館」的讚譽，他建議後續加強建物定位，編列計畫、經費，比照北投圖書館的模式推廣行銷，他舉例館內盆栽擺放位置、垃圾桶款式設計、佈告張貼形式及書架標示和目錄牌皆不夠精緻，也不符合其設計初衷，希望能調整改善。
對此，鄭文燦允諾龍岡分館設施正由中壢區公所辦理驗收點交給市立圖書館，在內裝及管理部分要符合原設計理念，把質感及美感維護好，不能流於俗氣，如有設施損壞應立即改善，若無法在驗收階段完成，第二階段由區公所、圖書館、建築師成立小組，再逐項檢視，讓圖書館能符合建築師設計理念，又能兼顧使用者方便，並切合圖書館的管理需求，發揮圖書館藏書、服務最大的功能。
龍岡圖書分館是網紅「此生必訪、全台最美圖書館」，不論進館人次、借書率都在市圖名列前茅。（記者李容萍攝）
龍岡圖書分館是網紅「此生必訪、全台最美圖書館」，不論進館人次、借書率都在市圖名列前茅。（記者李容萍攝）
龍岡圖書分館是網紅「此生必訪、全台最美圖書館」，不論進館人次、借書率都在市圖名列前茅。（記者李容萍攝）
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