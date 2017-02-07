與社大課程重疊高 新北勞工大學轉型「專業化」
2017-02-07 19:55
新北市勞工大學原本課程內容與社大重疊高，近兩年轉型走向勞動專業化。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕民國89年開辦的新北市勞工大學，創校至今共累積約8萬人次選課人數，但因勞大與社區大學課程內容重疊性過高，定位不明，自104年起逐年降低有氧、瑜珈等生活類型課程，將勞工教育、職業訓練類別課程比例增加至7成，轉型朝向「勞動專業」發展，不過勞大也坦言，因改變課程比例，一度引發學員連署抗議，更流失部分學員。
新北市勞工人口數高達200多萬，勞工局在縣府時期就在三重勞工中心首創以在職勞工終身學習為目標的勞工大學，爾後陸續於五股、新莊勞工中心成立校本部，並進一步與永和社大、土城新北高工、板橋致理科大等外校合作，擴展上課據點。
勞工局勞工育樂科長黃秀梅表示，近3年平均每年有6千多的選課人次，大部分勞大學生來自製造業、服務業，年齡多落在30歲到49歲之間，這些學生利用下班時間到此進修語言、電腦第二專長，或學習勞基法、勞動權益相關知識，也不少人參與有氧、瑜珈等休閒課程。
不過，由於勞大與社區大學課程重疊性過高，勞大近幾年重新調整課程比例，降低生活課比例，增多職訓、勞教課程，以加強勞動意識、學習勞動權益相關知識、提升專業技能為主，藉此以社區大學等終身學習教育場所有所區隔。
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