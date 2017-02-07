六塊厝漁港疑遭廢水污染 捕鰻苗季 漁民急跳腳

2017-02-07 19:29

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水居民昨天下午發現六塊厝漁港周邊水域疑似遭廢水污染，呈現黃澄、略帶藍、紅等不尋常顏色，現正逢捕鰻魚苗季節，許多漁民急跳腳。新北市政府環保局獲報後，稽查人員前往採樣，目前已鎖定附近可疑廠商為排放源，將持續追查。

六塊厝漁港水域呈現不尋常色澤的狀況，春節前發生過一次，沒想到昨天下午又再出現。當地屯山里里長夫人郭麗卿說，污濁顏色疑似受到廢水排放污染，現場勘查時沒有聞到特別異味，漁民都很擔心鰻魚苗會不會受到影響。

新北市政府環保局公害稽查發言人孫忠偉今天指出，水質檢測後的pH值為中性，往上游追查未發現明確的污染來源，目前已鎖定附近工業區的可疑廠商，將續追查；pH值只是污染判斷項目之一，在正常範圍不等於沒有污染，因為現場確實有混濁情形，將續追查排出來源，採樣檢測其是否符合排放標準。

淡水區漁會理事長吳永寬說，淡水河出海口在11月上旬到隔年2月底都屬於捕鰻魚苗季節，水中生物很敏感，若是生存環境驟然改變，為求生存就會往別的地方跑，嚴重的話則可能死亡。