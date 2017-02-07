今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同
2017-02-07 07:53
天氣風險公司總經理彭啟明撰文指出，會造成這次會很冷的原因，是因為有高層大氣的趨勢驅動，和過去邊緣掃過的冷空氣很不相同。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，週四（9日）寒流南下，預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，各地氣溫將明顯下降。天氣風險公司總經理彭啟明在網路撰文指出，週五（10日）到週日（12日）預期北部或西半部平地有機會降到10度的低溫，空曠地區加上夜間到清晨較為晴朗的的輻射冷卻效應，還可能跌到10度以下。
彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，本週台灣將遇到今年目前最強的一波冷空氣，會在8日晚上開始接近，冷空氣前緣會有水氣影響北部東部，隨後轉為偏乾冷，9日開始明顯降溫，比起8日整體約降了4至5度以上。10日到12日預期北部或西半部平地有機會拉到10度的低溫，空曠地區加上輻射冷卻效應，低溫可能跌到10度以下，7至8度都有可能。
彭啟明還解釋，會造成這次會很冷的原因，主要是高層大氣在北半球，通常在冬天常常出現的蛇行，剛好在東北亞附近的高壓阻塞在那地方，讓從北方南下的冷空氣不斷的堆疊往高壓的東邊往南輸送，過去這方向通常對準日本，這次反而對準中國東岸，一路南下到台灣。有了這個高層大氣的趨勢驅動，才會和過去邊緣掃過的冷空氣很不相同，威力也會較為強大。
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