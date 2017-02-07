| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同

天氣風險公司總經理彭啟明撰文指出，會造成這次會很冷的原因，是因為有高層大氣的趨勢驅動，和過去邊緣掃過的冷空氣很不相同。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

2017-02-07  07:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，週四（9日）寒流南下，預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，各地氣溫將明顯下降。天氣風險公司總經理彭啟明在網路撰文指出，週五（10日）到週日（12日）預期北部或西半部平地有機會降到10度的低溫，空曠地區加上夜間到清晨較為晴朗的的輻射冷卻效應，還可能跌到10度以下。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，本週台灣將遇到今年目前最強的一波冷空氣，會在8日晚上開始接近，冷空氣前緣會有水氣影響北部東部，隨後轉為偏乾冷，9日開始明顯降溫，比起8日整體約降了4至5度以上。10日到12日預期北部或西半部平地有機會拉到10度的低溫，空曠地區加上輻射冷卻效應，低溫可能跌到10度以下，7至8度都有可能。

彭啟明還解釋，會造成這次會很冷的原因，主要是高層大氣在北半球，通常在冬天常常出現的蛇行，剛好在東北亞附近的高壓阻塞在那地方，讓從北方南下的冷空氣不斷的堆疊往高壓的東邊往南輸送，過去這方向通常對準日本，這次反而對準中國東岸，一路南下到台灣。有了這個高層大氣的趨勢驅動，才會和過去邊緣掃過的冷空氣很不相同，威力也會較為強大。

廣告
  • 彭啟明寫到，10日到12日預期北部或西半部平地有機會降到10度的低溫，空曠地區加上輻射冷卻效應，還可能跌到10度以下。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

    彭啟明寫到，10日到12日預期北部或西半部平地有機會降到10度的低溫，空曠地區加上輻射冷卻效應，還可能跌到10度以下。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 彭啟明 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.