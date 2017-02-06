基隆元宵暝 七堵鐵道煙火節璀璨登場

2017-02-06 19:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕元宵暝，基隆人不無聊。基隆市府本週六晚間在七堵崇孝街吉隆有線電視台對面空地，舉辦「七堵鐵道煙火節」，要讓市民看煙火嘗美食抽大獎，過個基隆元宵節。

基隆市七堵區公所民政課長牟葉關表示，鐵道煙火節將從11日晚間6點登場，壓軸重頭戲高空煙火施放，將於晚間9點半登場，為時6分鐘；牟葉關說，受限於七賢橋整修封閉，往年有許多攝影玩家在七賢橋拍照，今年恐怕要另覓他處。

牟葉關表示，鐵道煙火節現場除了有美食攤位外，當天下午4點半在舞台區旁有應景花燈免費領取，由於花燈數量有限，想領取花燈民眾請早到場。

牟葉關說，今年鐵道煙火節準備精彩節目演出外，現場還有摸彩，最大獎為42吋電視、變速腳踏車等精美禮品，歡迎民眾到場看璀璨煙火、抽好禮。

交旅處副處長王英哲說，崇孝街、永富路與崇孝街、明德一路兩處，從早上9點到晚間11點交通管制，台62線七堵引道及七賢橋臨時行人鋼便橋則是晚間8點半到10點實施交管，禁止車輛進出；歡迎民眾利用大眾運輸前往共襄盛舉。