卡大地布將自主宣告 拿回被踐踏的傳統領域
2017-02-06 18:03
守護知本濕地，卡大地布部落曾拉起白布條宣示捍衛，違者「出草」抗爭。（記者陳賢義翻攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕守謢舊聚落，台東市知本卑南族卡大地布部落計畫自主宣告傳統領域及頒佈管理規則；部落主席林金德表示，舊聚落Kanaruvan（卡那魯汎/語意沼澤）周邊的傳統領域，從民國70年起就被殖民政府及財團做為金錢遊戲的工具，欲開發成綜合遊樂區，結合卻是官司纏身，至今沒完沒了，荒蕪土地無人管理，垃圾成堆散置，還有違法放牧者為了讓嫩草長出而火燒草原，部落計畫在3月自主宣告，拿回被殖民政府踐踏的土地及主權。
「千言萬語抵不住行動力，別讓祖先留下來的土地默默的在哭泣了！」傳統領域遭人踐踏，卡大地布族人發怒吼。林金德表示，政府將部落傳統領域當成垃圾場，颱風後收集的廢棄物，沒價值的漂流木全部堆積，甚至有一陣子生雞糞也拿到這裡發酵，堆的像個小山，啟人疑竇是這些廢棄物及漂流木近期均會自燃，燒得讓消防隊忙不過來，這樣燒了又燒，也讓可憐的野生動物失去了棲息的家。
林金德表示，近日縣府在Muveneng（知本濕地）興建棒壘球場，未經部落同意就逕自動土，日前又搞個知本建康段太陽光電教育及示範專區開發計畫先期作業委託服務採購案，同樣未諮詢及得到部落同意。「以前戒嚴時期政府不講道理，欺凌我們的祖先，霸佔我們的土地，既然政府對這塊土地沒有情感恣意妄為，那我們就拿回來自己管理」。
林金德說，部落將在3月於Ruvuwa’an發祥地祭祖時，自主宣告傳統領域及頒佈傳統領域的管理規則，為表示誠意，事先會與周邊部落協調有關領域重疊部份如何共管事宜，建立友善及信任關係，以後大家才能團結起來跟這個殖民政權談判。
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