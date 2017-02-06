花甲翁學爵士鼓 養老院、育幼院散播歡樂
2017-02-06 13:31
市長鄭文燦頒發「樂齡勤學貢獻獎」給11位優秀學員，其中60歲的翁林廷肇（右六）學習爵士鼓後，多次到養老院、育幼院從事公益表演。（記者陳昀攝）
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府教育局今天在市府1樓大廳舉辦「樂齡學習成果展」，12所樂齡學習中心的長者都使出渾身解數表現，市長鄭文燦也到場頒發「樂齡勤學貢獻獎」給11位優秀學員，他說，市府正規劃在新屋區再成立一個樂齡學習中心，目標將活到老學到老精神推動到全市。
11位獲獎學員包括邱創明、王玉滿、汪鴻陶、姜秀珍、翁林廷肇、游蕙如、李美華、許秀蘭、林秀子、林溫金鳳、歐鴻金火，其中來自平鎮區、60歲的翁林廷肇目前是平鎮樂齡八號樂團的爵士鼓手，擁有5縣市的陶笛街頭藝人證照，還常到育幼院、養老院等公益表演；中壢的姜秀珍阿嬤雖然已高齡77歲，但與時俱進學習使用手機、攝影，還會使用Line等通訊軟體，是活到老學到老典範；八德的邱創明也有87歲高齡，但積極參與環保志工、社會服務，在許多需要協助的場合都能看到他的身影；觀音區的歐鴻金火阿公也大力提倡環保，除了擅長竹編創作，也常到樂齡學習中心免費教授製作「環保帽」。
教育局表示，長期以來致力推動「一樂齡一特色」，結合在地特色及學員需求，發展出獨特課程。平鎮樂齡學習中心以平鎮八號高齡樂團聞名全台、復興融入在地原住民教育特色、大園以藝術及人文為主軸、觀音則有石頭彩繪及氣球藝術、蘆竹展現天燈製作、楊梅有國畫與素描，目前也規劃在新屋設置樂齡學習中心，目標「一區一樂齡」，不但給銀髮族展現自我的舞台，也讓他們獲得肯定與成就感。
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