台積電南科高雄園區設廠案 陳菊：就等台積電宣布

2017-02-05 15:53

〔記者蘇福男／茄萣報導〕高雄市長陳菊今天在立委邱志偉茄萣服務厝喬遷茶會致詞表示，台積電至南科高雄園區設廠相關問題已逐一克服，目前就等台積電對外宣布，她強調，台積電對高雄是指標性的投資案，高雄市政府很期待、竭誠歡迎。

邱志偉茄萣服務厝搬遷至茄萣區進學路41號，今天上午10點舉行喬遷茶會，現場湧入近500人，宛如競選總部成立，熱鬧滾滾，包括市長陳菊、立委劉世芳、議員高閔琳、陳明澤等人均到場祝賀。

陳菊致詞時，細數市府近年來在茄萣地區的各項建設，包括茄萣海岸公園整建、大排水質改善等，特地感謝邱志偉在立院為地方建設發聲，她並強調劉世芳擔任高雄副市長任內，主要負責水利工程，茄萣排水、道路拓寬工程和都市計畫土地問題，都是其任內很重要的政績。

陳菊說，台積電至南科高雄園區設廠案備受矚目，目前設廠相關問題已逐一克服，就等台積電對外宣布，她表示，台積電對高雄是指標性的投資案，高雄市政府很期待、竭誠歡迎。

陳菊還說，她市長任期還有最後2年，12年的市長任務結束，誰來接高雄市長，是每位高雄人很嚴肅的問題，她拜託茄萣鄉親讓認真打拚、優秀專業的劉世芳，來繼續接棒完成高雄百年大業。

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