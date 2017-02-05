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台男射精品質劣化 每人年減48.75萬精蟲...

國內研究發現，台灣男性每人每次射精量、精蟲數逐年減少。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-02-05  09:01

〔即時新聞／綜合報導〕國內研究發現，台灣男性每人每次射精量、精蟲數年年減少，精液品質下降導致不孕風險提高，醫生透露，臨床曾出現患者的精蟲在兩年內從會往前游泳，變成只會原地搖尾的案例。

《蘋果日報》報導，這份研究由台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心與該校公衛學者共同進行，從2001年到2010年10年間收集北部26到57歲男性、共7187人的精液作分析，研究發現，男性精液品質逐漸劣化。

報導指出，研究團隊發現台灣男性每c.c.的精液精蟲數平均每人每年減少48.75萬個、每次射精量減0.03c.c.、每次射精精蟲數減300萬個，就連精蟲向前活動力、精蟲形狀正常比率都逐年減少。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫透露，近年來確實有許多精液品質明顯退化個案，有一對夫妻想懷孕，過去曾懷孕但流產，此後都沒有好消息，2年前去檢查後精液品質勉強及格，他們仍想自然懷胎，但是最近去檢查發現該丈夫的精蟲只會原地搖尾巴，不會游泳。

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