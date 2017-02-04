南部空氣品質差 高屏9測站達紅害等級

2017-02-04 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕南部空氣品質不佳，環保署空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，高雄橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港，以及屏東枋寮，共9個測站的空氣品質AQI數值，達到對所有族群不良的紅色等級，民眾宜減少在戶外活動。

綜合媒體報導，空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，屏東枋寮AQI數值達152，高雄橋頭AQI數值達153，楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港的7處測站AQI數值也都超過151，達到對所有族群不良的紅色等級。

此外，全台另有13處測站的AQI數值達到對敏感族群不健康的橘色警戒等級，包括北部地區的林口測站，中部地區的南投竹山測站，雲嘉南地區的嘉義、崙背、新營、善化、安南，高屏地區的美濃、屏東、鳳山、大寮、潮州，以及外島金門測站。

環保署提醒，高屏達紅色警示（對所有族群不健康）地區，民眾宜減少在戶外活動；而林口、竹山、雲嘉南地區等橘色警戒（對敏感族群不健康）地區，敏感族群外出活動時可以配戴口罩。