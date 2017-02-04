| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南部空氣品質差 高屏9測站達紅害等級

2017-02-04  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕南部空氣品質不佳，環保署空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，高雄橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港，以及屏東枋寮，共9個測站的空氣品質AQI數值，達到對所有族群不良的紅色等級，民眾宜減少在戶外活動。

綜合媒體報導，空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，屏東枋寮AQI數值達152，高雄橋頭AQI數值達153，楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港的7處測站AQI數值也都超過151，達到對所有族群不良的紅色等級。

此外，全台另有13處測站的AQI數值達到對敏感族群不健康的橘色警戒等級，包括北部地區的林口測站，中部地區的南投竹山測站，雲嘉南地區的嘉義、崙背、新營、善化、安南，高屏地區的美濃、屏東、鳳山、大寮、潮州，以及外島金門測站。

環保署提醒，高屏達紅色警示（對所有族群不健康）地區，民眾宜減少在戶外活動；而林口、竹山、雲嘉南地區等橘色警戒（對敏感族群不健康）地區，敏感族群外出活動時可以配戴口罩。

廣告
  • 環保署空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，高雄橋頭、左營、小港、屏東枋寮等，共9個測站的空氣品質AQI數值達到紅色警示等級，民眾宜減少在戶外活動。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    環保署空氣品質監測網最新資料（4日15時）顯示，高雄橋頭、左營、小港、屏東枋寮等，共9個測站的空氣品質AQI數值達到紅色警示等級，民眾宜減少在戶外活動。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AQI 環保署 空氣品質 空氣品質監測網
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：南部空氣品質差 高屏9測站達紅害等級


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.