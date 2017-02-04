刮毛刀除毛會讓變更粗黑？專家：是錯覺

2017-02-04 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕很多愛美民眾會對身體除毛，有些人認為，如果用刮毛刀刮毛，新長出來的毛就會更粗更黑。專家卻指出，這其實是錯覺，因為新生的體毛會累積在表皮，看起來才特別粗黑。

據《蘋果》報導，有種說法指稱，用刮毛刀刮毛，再長出來的毛就會變得更粗黑。不過民健康基金會卻指出，用刮毛刀刮毛其實不會讓新生毛更粗黑。是因為人體新生的體毛會侷限、累積在表皮，所以看來才特別粗黑。

也有人擔心，除毛會影響到排汗，全民健康基金會表示，除毛是破壞毛囊，排汗則和小汗腺有關。因為毛囊和小汗腺分別開口於皮膚的不同部位，所以除毛不會影響排汗。