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頸部腫塊 竟是肺腺癌上身

2017-02-04

圖．文／陳亮宇、張益豪

68歲的陳太太退休後，在家過著含飴弄孫的生活，但最近洗澡時，摸到頸部有腫塊，因初期並無疼痛感，起先她不以為意，甚至以為是落枕引起。幾週後，右邊脖子腫得越來越大，嚇得陳先生趕緊拖她到耳鼻喉科門診檢查。

經詳細的病史與理學檢查後，無發現任何異狀，懷疑可能是肺部病灶。

於是安排陳太太做胸部X光檢查，果然在胸部X光片中發現右上肺部有一個明顯的白點，立即會診胸腔內科醫師，並執行頸部腫塊切片手術後，確診為肺腺癌，目前正轉由胸腔內科追蹤治療中。

門診中經常遇到前述案例，因頸部腫塊在耳鼻喉科中是常見疾病症狀，除了可能是急性發炎的淋巴腫大外，也是許多局部或全身性疾病的重要初發症狀，因頸部剛開始出現腫塊有些不會感到疼痛，很多人不知其重要性，甚至置之不理，導致延誤病情，直到就醫切片檢查才發現原發病灶。

◎常見的頸部腫塊原因包括「發炎感染性腫塊」、「先天性腫塊」和「腫瘤性腫塊」

●「發炎感染性腫塊」是因人體遭受外來病原菌感染，使頸部淋巴結的淋巴球群抵抗外來病菌，導致淋巴結腫起形成腫塊。

●「先天性腫塊」以小朋友為多數，通常可藉由手術徹底切除。

●「腫瘤性腫塊」可分為良性和惡性。良性腫塊包括甲狀腺腫塊、脂肪瘤、血管瘤等；惡性腫瘤除了淋巴瘤外，最常見為轉移性的腫瘤，例如原發部位在頭頸部的鼻咽癌、口腔癌、喉癌、下咽癌、副鼻竇癌等，或從頸部以下轉移過來的肺、支氣管、腸胃道、乳房，甚至泌尿道腫瘤等。

一般來說，若腫瘤存在時間過長或過短，通常以良性腫塊居多，而經醫師觸診發現有紅、腫、熱、痛等症狀，也以發炎性腫塊居多，但若按壓時不會感到疼痛、腫塊很堅硬且不會移動，甚至隨著時間變大，則可能為惡性腫塊。

醫師可藉由胸部X光片、電腦斷層和超音波，確定硬塊大小和轉移可能性。

耳鼻喉科醫師也可藉由纖維內視鏡檢查鼻咽喉、口咽、喉、下咽部等，尋找可疑的原發惡性腫瘤，建議民眾應盡早就醫檢查，提早找出病因治療為宜。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師、台北榮民總醫院新竹分院耳鼻喉科主治醫師）

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  • 若民眾發現頸部有腫塊，應立刻到耳鼻喉科做詳細檢查；圖為情境照，圖中患者非本文當事人。

    若民眾發現頸部有腫塊，應立刻到耳鼻喉科做詳細檢查；圖為情境照，圖中患者非本文當事人。

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