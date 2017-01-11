走訪蘆洲圖書館 廟宇為你點燈祈好運

2017-01-11 20:54

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立圖書館蘆洲分館和湧蓮寺、保和宮、保祐宮、忠義廟、護天宮、與蘆洲慈惠堂等6間在地宮廟合作，鼓勵民眾走訪社區圖書館，只要完成走訪路線，集到「點」、「燃」、「智」、「慧」、「光」、「明」、「燈」等7個字集章，就有機會由廟宇為你點燈祈福。

蘆洲長安分館主任謝雪君說，意外發現許多民眾不知道原來隔壁鄰居就是座圖書館，因此特別拜訪了地方宮廟，串起彼此合作契機，趁著春節將至，民眾到廟宇走春的機會，也把圖書館路線帶入，歡迎民眾親近圖書館，善用公共資源。

即日起到2月12日止，民眾到蘆洲區任一分館辦借書證、推薦他人辦證，或是當次借滿5本書，就可拿到集章卡，走訪蘆洲區6間圖書館和到6大宮廟任何一間，過程集滿7個章後，就獲得參加點光明燈或文昌燈的抽籤資格，將在2月15日抽出150位讀者，屆時有宮廟點燈求好運、平安，也點亮一整年好運勢。