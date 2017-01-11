| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 生活

世界上最難生出來的是？彰縣議長神回答

2017-01-11  20:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕如果拋出「世界上，最難生出來的是？」問題，相信會有千千百百種答案，而彰化縣議長謝典霖今天直接回答，「就是錢」！由於議長在場問2次，第2次再問時，全場都大聲回答「錢」！

謝典霖今天以議長身份，出席民進黨彰化縣議會黨團新舊任3長交接典禮，當謝典霖上台致詞時強調，去年縣府與議會相互磨合、要討論的議題比較多，這世界上諸如感情種種，都很好生出來，「但什麼很難生出來，就是錢」！相信財主單位都知道，所以很多政策能否延續，都要經過合議討論，也必須量入為出。

謝典霖強調，去年府會在政策討論上比較激烈，但是「時間過了」，府方也確實知道要持續執行比較困難，議會也將與縣府共同來承擔結果，只要是對縣民好的政策，議會不分黨派、不分藍綠，都會繼續支持，因為「這世間最難生出來的，就是錢」！

今天民進黨彰化縣議會黨團舉行新舊任3長交接典禮，地點就在彰化縣議會新建大樓，由總統府國策顧問翁金珠監交，由於今年新任3長都是女性，翁金珠笑說，這是「女人當家」！

新任總召集人尤瑞春、副總召集人陳秀寶、幹事長歐陽蓁珠，都是女性，尤瑞春說，3人都是凱校的同學，這次成為縣議為黨團3長，希望能為府會搭起橋樑，讓彰化成為更好的彰化！

卸任總召集人賴清美、副召集人黃育寬、幹事長縣議員許書維，由賴清美代表致詞，賴清美感謝議長打破慣例，促成3黨協商的機會，未來仍將不分黨派，只要是為彰化人民好的，就會全力做做。

彰化縣長魏明谷強調，府會互動，還在摸索，去年定期會相當和諧的完成今年總預算案，相信未來府會和諧，攜手創造彰化新盛事。

相關影音

廣告
  • 民進黨彰化縣議會黨團三長交接典禮，議長謝典霖（圖右二）出席致詞。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣議會黨團三長交接典禮，議長謝典霖（圖右二）出席致詞。（記者劉曉欣攝）

  • 民進黨彰化縣議會黨團三長交接典禮，由總統府國策顧問翁金珠（圖右四）監交，卸任黨團總召賴清美（圖左三）交到新任總召尤瑞春（圖右三）手上。 （記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣議會黨團三長交接典禮，由總統府國策顧問翁金珠（圖右四）監交，卸任黨團總召賴清美（圖左三）交到新任總召尤瑞春（圖右三）手上。 （記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：世界上最難生出來的是？彰縣議長神回答


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.