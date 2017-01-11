世界上最難生出來的是？彰縣議長神回答

2017-01-11 20:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕如果拋出「世界上，最難生出來的是？」問題，相信會有千千百百種答案，而彰化縣議長謝典霖今天直接回答，「就是錢」！由於議長在場問2次，第2次再問時，全場都大聲回答「錢」！

謝典霖今天以議長身份，出席民進黨彰化縣議會黨團新舊任3長交接典禮，當謝典霖上台致詞時強調，去年縣府與議會相互磨合、要討論的議題比較多，這世界上諸如感情種種，都很好生出來，「但什麼很難生出來，就是錢」！相信財主單位都知道，所以很多政策能否延續，都要經過合議討論，也必須量入為出。

謝典霖強調，去年府會在政策討論上比較激烈，但是「時間過了」，府方也確實知道要持續執行比較困難，議會也將與縣府共同來承擔結果，只要是對縣民好的政策，議會不分黨派、不分藍綠，都會繼續支持，因為「這世間最難生出來的，就是錢」！

今天民進黨彰化縣議會黨團舉行新舊任3長交接典禮，地點就在彰化縣議會新建大樓，由總統府國策顧問翁金珠監交，由於今年新任3長都是女性，翁金珠笑說，這是「女人當家」！

新任總召集人尤瑞春、副總召集人陳秀寶、幹事長歐陽蓁珠，都是女性，尤瑞春說，3人都是凱校的同學，這次成為縣議為黨團3長，希望能為府會搭起橋樑，讓彰化成為更好的彰化！

卸任總召集人賴清美、副召集人黃育寬、幹事長縣議員許書維，由賴清美代表致詞，賴清美感謝議長打破慣例，促成3黨協商的機會，未來仍將不分黨派，只要是為彰化人民好的，就會全力做做。

彰化縣長魏明谷強調，府會互動，還在摸索，去年定期會相當和諧的完成今年總預算案，相信未來府會和諧，攜手創造彰化新盛事。

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