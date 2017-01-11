企業贊助 興大荔枝保鮮技術移轉太平農會
在市長林佳龍（右二）見證下，中興大學校長薛富盛（左三）、上銀科技董事長卓永財（左四）、太平區農會總幹事余文欽（左五）完成簽約。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市太平區盛產荔枝，為協助荔枝外銷，上銀科技出資委託中興大學將荔枝「保色防失水技術」移轉給太平區農會，以延長荔枝保鮮期。上銀科技、中興大學及太平區農會今天在台中市長林佳龍見證下簽約。林佳龍表示，盼藉此創造農民、國際市場、物流產業三贏，讓荔枝「最甜美的滋味」在日本、歐美等國家受到歡迎。
上銀科技董事長卓永財指出，年輕時曾在太平區竹子坑與車籠埔當兵，當地遍佈荔枝園，留下深刻印象，對荔枝有特殊情感，每次至日本出差，皆發現五星級飯店自助餐廳供應的台灣荔枝，表皮黑褐色，且果肉有脫水現象，賣相差，口感也不佳。
卓永財特別出資310萬元委託中興大學，將「保色防失水技術」移轉給太平區農會。中興大學校長薛富盛表示，荔枝外表粗糙，容易積聚細菌，不易久放，「保色防失水技術」可讓荔枝外表不褪色，也排除外表微生物細菌，保鮮期從21天延長至1個月，未來持續精進，盼延長至2個月。
太平區農會總幹事余文欽指出，荔枝已開始進行田間管理與差別管理，追蹤農民用藥、整地、育苗、施肥、除草等前置作業，針對國際上嚴格的藥物檢驗與檢疫規定，台中農產品近幾年都順利通過國際上嚴格的藥物檢驗與檢疫規定，在技術移轉後，將更有助於台中荔枝等高經濟農產品外銷國際。
林佳龍則表示，中部荔枝盛產期落在6、7月，相較南部盛產期提早至3、4月，中部農民較無國內市場優勢，藉由保鮮技術延長荔枝保鮮期，將可打開國際外銷市場，讓荔枝「最甜美的滋味」在日本、歐美等國家受到廣大歡迎，且不僅農民收入有保障，物流業更可藉此提升物流技術與銷售通路，打通任督二脈，進一步帶動台中其他高經濟價值農產品外銷，讓台中成為全國農產品外銷基地。
農業局表示，台灣荔枝生產量為9萬3000公噸，出口量1200公噸，主要出口至日本、韓國、美國、加拿大及新加坡，台中市荔枝種植面積1910公頃，年產量約1萬6700公噸，主要產地集中太平、霧峰、大里、神岡、北屯、沙鹿等地，目前石岡區農會扮演貿易商的角色，太平區農會則扮演集貨供應商的角色。
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