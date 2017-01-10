玄奘學生學科被當 質疑學校未給予申訴說明機會
2017-01-10 19:56
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市玄奘大學有學生因學科被當，向學校提起申訴後，質疑學校未讓其答辯，加上向教育部提出訴願後，也未在3個月內答覆，導致他的就學權益受損，且無法順利升級，控訴學校行政疏失導致其無法升級。
對此，玄奘大學主任秘書王榮聖說，學生1個學期18週僅來上4次課，經網路點名及老師現場點名都已確認沒到學校上課，加上老師根據其學習報告等表現還不夠因此將其當掉，並已請學生提出書面答覆，校方認為這些都已足夠佐證學生的學習狀況，不需要學生到場答辯，因此尊重老師的教學權和最後決定。
王榮聖說，學校老師不會惡意搞學生，多數老師都會希望學生認真學習及來上課，也希望學生學習有成就感，因此學校行政程序並無疏失。
投訴學生指稱，他在103年就修習學校的法律系學分班共33個學分，後來104年經學測進入學校就讀法律系，也順利修習相關學分，照理，現在他應該已升到三年級，但學校認為他學分不足，因此未讓他順利升級，他提出訴願，學校卻置之不理。
主秘王榮聖說，依照學校相關規定，修習學分班的學生，要能升級必須修滿36個學分，但這名學生只完成33個學分，學校依規定當然無法給予升級，且都一視同仁處理。
此外，投訴學生說，他在大二時有一個學科被老師當掉，他向學校申訴後，學校理應請學生來答辯，但學校未依程序請他說明，後來他向教育部提出訴願，學校也未在3個月內答覆相關訴願，學校的行政不作為，讓他喪失就學權益，也未讓他說明就當掉他的學分。
投訴學生說，他可以拿出相關佐證來證明學習上的成果，包括學科報告及請假等，照理學校應給他說明的機會，但學校違規在先，又不理其訴願，已嚴重損害其就學權，他會繼續申訴及提出訴願。
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