一例一休增上億人事成本 昇恆昌董座：保證不減薪、不裁員

2017-01-10 15:27

［記者陳昀／桃園報導］昇恆昌公司董事長江松樺捐贈3輛復康巴士給桃園市政府，今天他在捐贈儀式上表示，實施一例一休後，昇恆昌約增加1億元人事成本，但保證不會影響員工權益。

江松樺說，在昇恆昌公司中，員工的權益絕對會大於股東的利益，雖然實施一例一休後增加約1億元人事成本，但絕對不裁員、不減薪，不放無薪假。

桃園市政府社會局統計指出，桃園市有8萬多名身心障礙者，其中中重度以上約2萬7千人，桃園市長鄭文燦說，桃園市約需200輛復康巴士，但目前只有163輛，離目標還有距離，希望持續鼓勵企業、社團及個人捐贈，也感謝昇恆昌公司的義舉。

鄭文燦說，市府目前也招募愛心計程車隊、增加低底盤公車，提供身障市民更友善與便利的交通。

另外，昇恆昌公司與市議員蘇家明合作舉行寒冬送暖活動，15日起將深入桃園、大園與蘆竹區關懷近300位獨居長者、捐贈物資。