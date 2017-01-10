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制定旺季收費標準 傳藝宜蘭園區遭質疑

傳藝宜蘭園區訂於21日重新開園，圖為園區新地景魚耀歲到。（圖由全聯善美的基金會提供）

2017-01-10  14:28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區改由全聯善美的文化藝術基金會經營，訂於本月21日重新開園，制定暑假及春節2個旺季營運時段，全票票價將從150元調漲為250元，被質疑把投資成本轉嫁到遊客身上。

宜蘭傳藝園區民國93年起委外經營，統一蘭陽藝文公司經營12年，全票150元，宜蘭民優惠價100元，全聯善美的文化藝術基金會接手後，園區去年9月開始封園整修，攸關遊客權益的票價，出現旺季及非旺季不同價碼。

非旺季營業時段上午9點到晚間6點，全票150元、優惠票120元，旺季是7、8月與春節，約92天，開放時間上午9點到晚間8點，全票250元、優惠票200元。

傳藝中心表示，今年春節假期暫時不調漲票價，仍以非旺季標準收費，暑假是否調高？會再繼續協商，至於宜蘭縣民優惠票，中心主任吳榮順說，全票旺季200元、非旺季120元。

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  • 傳藝宜蘭園區夜景。（圖由全聯善美的基金會提供）

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  • 傳藝中心主任吳榮順。（記者江志雄攝）

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  • 園區新的收費標準。（記者江志雄攝）

    園區新的收費標準。（記者江志雄攝）

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