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到石門水庫尋梅 梅花迎客撲鼻香

到石門水庫踏雪尋梅，梅花迎客撲鼻香。（記者李容萍攝）

2017-01-10  12:30

〔記者李容萍／桃園報導〕元旦過後，桃園市石門水庫園區梅樹枝頭陸續已經被雪白梅花覆蓋住，從遠處一看彷彿被雪花點綴，近看又可以聞到梅花撲鼻香，目前花況盛開約7成，由於梅花花期短暫，預估1月中旬以後就會陸續掉落，水利署北區水資源局提醒前往石門水庫賞梅花要趁早。

北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫園區內種植的梅樹約50棵，主要集中在從龍潭區入口的中線收費站附近，目前梅花陸續開花，美不勝收，遊客漫步梅樹附近，迎面而來是梅花撲鼻香，令人心曠神怡。

邱忠川表示，來到石門水庫徜徉在湖光山色的大自然，可以讓身體適時放鬆，消除緊張的生活步調，趁著梅花盛開的時節，來石門水庫走走還可以補充正能量。

到石門水庫踏雪尋梅，梅花迎客撲鼻香。（記者李容萍攝）

到石門水庫踏雪尋梅，梅花迎客撲鼻香。（記者李容萍攝）

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