交長：不期待將試營運當作協助旅客出國的方案

2017-01-10 10:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕距離桃園機場捷運履勘已經過11天，交通部長賀陳旦今日在交通部新春記者會上表示，雖然樂觀看待春節前能夠試營運；不過主觀來看，春節期間試營運，除讓營運者壓力過大外，使用者心理也會有不確定性，因此，不期待將試營運當作協助旅客出國的方案。

機場捷運招標興建至今已過了20年，當時只提早1年招標的台灣高鐵，至今都已通車10年；不過現在機場捷運已經看見通車曙光，目前已完成履勘，正在改善缺失。只要完成履勘8項營運前須改善事項後，經交通部及履勘委員確認後，就可發出營運許可證給桃園捷運公司，營運者就可以決定何時通車。

對於與丸紅等機場捷運承包商求償部分，賀陳旦表示，重來沒有放棄爭取權益，不過目前仍以做好工程、達成通車及合約要求為前提。

另外，對於台鐵產業工會將於春節期間依法休假，賀陳旦表示，不介入工會間的差異；對於一例一休人力缺口與排班、年金改革也都持續與企業工會研擬，營運獎金併本俸、增發危險津貼也都已經在做。相信企業工會較不會走向春節罷工。

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