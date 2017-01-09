國姓九份二山梅花盛開 建議非假日賞花

國姓鄉九份二山的「七號梅莊」的梅花盛開，花期僅剩2週。（記者佟振國攝）

2017-01-09 18:52

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬效應導致南投縣多個賞梅景點的梅花遲到，最近在海拔較高的國姓鄉九份二山及中寮鄉清水村山區，梅花已經盛開，估計花期還剩2週，假日吸引爆量人潮，不僅造成塞車，中寮清水山區的賞梅秘境更有遊客車輛衝落駁坎意外，敗興而歸。

南投縣有信義、仁愛鄉兩大賞梅區，受入冬以來氣溫偏高影響，仁愛鄉互新賞梅區元旦至今開花情形不理想，至於信義鄉烏松崙、牛稠坑等賞梅區則有6、7成，也有遊客轉往其他地區尋找「梅」景。

同屬九份二山山系的國姓鄉南港村長石巷石門觀景台以上至堰塞湖的私人梅園「七號梅莊」，以及中寮鄉清水村紅菜坪的「劉家梅園」，因海拔近1000公尺，溫度較低，目前梅花已經盛開，農民都願意開放民眾來賞花，但記得千萬別任意破壞。

但是兩地的聯外道路都很狹窄，週休假日均造成塞車，昨天在中寮的賞梅區還發生休旅車會車不慎衝落駁坎意外，所幸無人受傷，但車輛斜卡在陡峭邊坡上，難以脫困，今天一早車子還留在現場，車主只能僱用吊車上山將車子吊起，也讓開心的賞梅行程變調。

國姓、中寮公所表示，賞梅區道路狹窄問題一時間難以解決，呼籲民眾還是利用非假日上山。