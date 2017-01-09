桃捷直達車改裝 增加行李放置空間

桃捷公司9日介紹機捷車廂座椅行李置放空間，每個座位下可放置20吋登機箱，並設有擋板，防止行李移動。（記者張嘉明攝）

2017-01-09 18:05

〔記者甘芝萁／台北報導〕等了20年，機場捷運今年春節前後通車有望，目前正緊鑼密鼓改善履勘後待改善事項。機場捷運今天再對外公布將把直達車總共拆除28個座位，改為新增行李空間，提供旅客可放置更多隨身行李，預計改裝後每列直達車可放置122個28吋行李箱。

機場捷運公司為了方便來訪的國際友人和下機回程的國人，將目前直達車改裝，總共拆除28個座位（第一節拆4個，其他三節拆8個），將之改為行李放置空間，預計改裝後可放置多達50個28吋行李；總計每列直達車可放置122個28吋行李，若以目前桃捷共11列直達車來計算，總計可以放1342個28吋行李。

此外，機場捷運未來也將提供全線免費Wifi，現有直達車的杯座，未來也都改成無線充電座，讓旅客乘車時可以順便手機充電，下機後抵達市區前，就能輕鬆聯絡親友。

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