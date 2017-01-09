Uber繳稅問題有解？ 網友神提案創「Uber教」

Uber因沒繳稅引發爭議，有網友提案去申請宗教法人，超神創意被推爆。（美聯社）

2017-01-09 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕Uber在台違法載客多年引發討論，6日新修正的公路法第77條「Uber條款」上路，加重對Uber公司及司機的罰則，面對違法載客爭議，有網友竟突發奇想，稱如果Uber登記為宗教法人，是不是就合法了。

Uber爭議持續已久，其中Uber不需擔負繳稅義務更是一大問題，今（9日）有網友在PTT上突發奇想說，Uber如果登記為宗教法人，是不是就可以規避爭議，他說：「司機是師兄師姐，乘客是信徒，車資是香油錢」，如此一來是不是就可以合法了，許多鄉民紛紛大讚PO文者超有才，直說快去創教。

許多人還發揮想像力幫忙添加這個「Uber教」的宗教色彩，把價目表要拿掉，乘車費用改成「隨善佈施」的名義就不會被查稅，車資付太少就不給搭稱「緣分未到」，如果乘車不幸發生車禍，就說「業力引爆」。

網友熱烈迴響，主要是反映出在現行法規規定宗教法人享有的免稅稅負，宗教團體可免辦所得稅申報，在「公共政策網路參與平台」上，就有人提案《重新檢討宗教團體免稅及從事公益慈善活動相關規定，落實宗教自由》，現已通過連署，主管機關需在本月20日以前回應。

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〈Uber如果登記宗教法人的話〉