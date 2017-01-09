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挨批後髮夾彎！ 宏達電不挪員工休假日了

不滿挪假刪全勤獎金，桃園電子業產業工會今（9日）到龜山工業區宏達電公司大門抗議。（記者邱奕統攝）

2017-01-09  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕電子大廠宏達電遭員工爆料指出，要求員工簽署調薪、調假兩份同意書，簽署後刪除全勤獎金，且宏達電可視業務需求調移休假日，不額外給付加倍工資，引發工會譁然，痛批其「假溝通、真強迫」，現宏達電緊急宣布取消調假政策。

據報導，宏達電遭員工爆料，要求員工簽下假日工作日調移同意書，被質疑要規避加班費，同意書中要求員工需配合公司業務需求，就國定假日、休假日等工作日進行調移，因調移後國定假日或休假日已成為工作日，不得就調移主張加倍發給工資或再主張休假。

桃園電子業產業工會痛批宏達電「假溝通、真強迫」，宏達電意圖在產業旺季趕出貨時，要求員工調整上班，明顯是為了省下一例一休上路後的加班費人事成本，工會強調，在勞資不對等的狀況下，員工明明知道不利，但也不敢不簽，是「被同意」。

根據《中央社》報導，面對各界質疑，宏達電緊急宣布，將取消國定假日調移產線員工同意書，產線員工應放假日均會休假；宏達電表示，這只是初步員工意願調查，現在內部決議不再調移假日，完全遵照勞基法，產線員工在應放假的日期，均會休假。

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